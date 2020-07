Calciomercato – Inter, obiettivo… Sanchez: trattative in corso con il United (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Inter punta ancora su Alexis Sanchez In vista della prossima stagione, l’Inter sta trattando con il Manchester United per… Alexis Sanchez. Il cileno nelle ultime uscite sta facendo bene e in casa nerazzurra si stanno convincendo a trattenerlo per un altro anno in quello che sarà un mercato anomalo, e dove ogni opportunità va colta al volo, come quella di un giocatore che già conosce gli schemi di Antonio Conte e non avrà bisogno di un periodo di adattamento. “Alexis al 100 per cento è un “lusso” come terza punta. Ma è un lusso che bisognerà anche pagare. Difficile che la prima idea dei nerazzurri, quella di chiedere un’altra annata di prestito, trovi risposte positive da Manchester. I Red ... Leggi su intermagazine

