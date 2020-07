Bryce Dallas Howard ha avuto una cotta per Robert Pattinson (Di giovedì 16 luglio 2020) La star di Jurassic World, Bryce Dallas Howard, ha confessato di avere avuto una grande cotta per la sua co-star di Twilight Robert Pattinson. Bryce Dallas Howard, star di Jurassic World e figlia del regista Ron Howard, ha confessato recentemente di aver avuto una cotta per il suo collega Robert Pattinson, con il quale ha lavorato alla saga di Twilight, sbandata talmente forte che una sua amica le disegnò tanti post-it con la faccia dell'attore. Bryce Dallas Howard è apparsa nel terzo film di Twilight, The Twilight Saga: Eclipse, nel ruolo della vampira Victoria che viene ... Leggi su movieplayer

La star di Jurassic World, Bryce Dallas Howard, ha confessato di avere avuto una grande cotta per la sua co-star di Twilight Robert Pattinson.

