Black lives matter, la polizia di Los Angeles aggredisce un afroamericano disabile e distrugge la sua sedia a rotelle – Il video (Di giovedì 16 luglio 2020) Le immagini che vengono da Los Angeles, Stati Uniti, stanno facendo il giro del mondo, suscitando sdegno. Il video, girato a una manifestazione contro il razzismo, mostra un disabile afroamericano scaraventato per terra dagli agenti di polizia che poi prendono a calci la sua sedia a rotelle fino a distruggerla. Il motivo? Joshua Wilson – questo il suo nome – durante una protesta stava scandendo slogan in sostegno del movimento Black lives matter. Cosa è successo I fatti si sono verificati il 15 luglio davanti al quartier generale della polizia di Los Angeles, come mostrano le immagini delle storie Instagram pubblicate da Active Advocate. Stando ... Leggi su open.online

