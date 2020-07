Beautiful, Una vita, Il segreto: anticipazioni 16 luglio 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e Il segreto di oggi 17 luglio 2020: Thomas riuscirà a mettere a segno il suo piano per eliminare Emma? Cinta non dà retta a Emilio che l’ha messa in guardia rispetto a Victoriano e si reca con l’uomo a teatro. Ma quello che si spaccia per suo promotore artistico inizia a darle fastidio. Donna Francisca non è convinta del cambiamento di Angustias. E punisce duramenteArticolo completo: Beautiful, Una vita, Il segreto: anticipazioni 16 luglio 2020 dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Beautiful Anticipazioni 16 luglio 2020: Emma muore. E' Thomas il suo assassino?

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 16 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Emma è sfuggita alle minacce di Thomas e si è messa in ...

