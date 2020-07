Autostrade, il video di Toninelli fa il giro del web (Di giovedì 16 luglio 2020) “Abbiamo cacciato i Benetton da Autostrade. Tutto questo se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle al governo non sarebbe mai accaduto”. A dirlo è l’ex ministro della Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un video su Instagram che ha già fatto il giro del web. View this post on Instagram Le Autostrade tornano ai cittadini! I Benetton sono fuori da Autostrade e dovranno pagare miliardi. Le tariffe diminuiranno e aumenteranno gli investimenti in manutenzione e sicurezza su tutta la rete autostradale. Una rivoluzione rispetto a prima e tutta a vantaggio dei cittadini italiani. Una vittoria su tutta la linea! A post shared by Danilo Toninelli (@daniloToninelli) on Jul 15, ... Leggi su italiasera

CarloCalenda : Breve storia triste della vicenda #Autostrade. Da “O revoca o morte” a mercati aperti a “abbiamo raggiunto il migli… - carlosibilia : 'O revoca o accettazione delle condizioni del Governo”. Questo aveva assicurato @GiuseppeConteIT e questo è stato l… - Mov5Stelle : ?? @DinoGiarrusso: 'È una data storica: chi è stato responsabile di una ferita al popolo italiano andrà fuori dalla… - andreadortenzio : RT @AdrianaSpappa: #Autostrade Bentornato 'lo Stato regolatore, controllore e imprenditore, il male italiano' @vitalbaa @liberioltre https… - stefano82003330 : RT @carlosibilia: 'O revoca o accettazione delle condizioni del Governo”. Questo aveva assicurato @GiuseppeConteIT e questo è stato l’esito… -