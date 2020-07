Anas: come funziona la società pubblica che gestisce le autostrade (Di giovedì 16 luglio 2020) In Italia i quasi 30 mila chilometri della rete stradale e autostradale sono gestiti da Anas, società per azioni di proprietà dello Stato e l'unico socio è il Ministero dell'Economia e Finanze. L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade è stata istituita ufficialmente nel 1946 sostituendo la precedente Aass che era stata fondata nel 1928 per costruire e gestire la rete stradale italiana, compito che ancora oggi spetta ad Anas. La società pubblica infatti si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, di adeguare e migliorare le strade verificando segnaletica e corrette informazioni sul traffico; di adottare tutte le norme che garantiscano la sicurezza; di sviluppare nuove tecnologie e studi di adeguamento alla viabilità.Fino a ora Anas ha sempre dato in ... Leggi su panorama

Viabilità: avanzano lavori pavimentazione raccordo a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane) sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, a Perugia. Dopo il completame ...

Ponte Genova, il collaudo tra domenica e lunedì: la procedura durerà circa 6 giorni

Il nuovo ponte di Genova è quasi finito. Tra domenica e lunedì partiranno le operazioni per il collaudo statico e dureranno circa 6 giorni, spiega la struttura commissariale. Saranno impiegati 54 auto ...

