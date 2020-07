WiFi4EU: l’iniziativa europea porta il Wi-Fi gratis in altri 300 comuni italiani (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’Ue ha annunciato i nuovi vincitori del bando per WiFi4EU, iniziativa che offre libero accesso alla connettività internet nelle piazze e nei punti di aggregazione dei comuni europei. Grazie a un’iniziativa organizzata della Commissione europea, e ai fondi ricevuti dal bando europero WiFi4EU, sono ben 300 i comuni italiani che hanno ottenuto un finanziamento per … L'articolo WiFi4EU: l’iniziativa europea porta il Wi-Fi gratis in altri 300 comuni italiani proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

