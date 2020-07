Volley, Lucarelli in Superlega: 'Trento è il posto perfetto' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Ricardo Lucarelli Santos de Souza, campione olimpico col Brasile a Rio 2016 è un punto di forza dello squadrone che Trento sta costruendo per la prossima stagione. Oriundo italiano? Attenti... Sérgio, ...La Lega non ha ancora diramato i calendari ufficiali, anche se sono già pronti a quanto pare, quindi non si sa bene quando i tifosi di volley potranno assistere alla prima partita stagionale.