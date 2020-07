Uomini e Donne cambia orario: in onda solo due volte a settimana (Di mercoledì 15 luglio 2020) cambiamenti in vista per Uomini e Donne: da settembre il programma andrà in onda solo due giorni a settimana, il giovedì ed il venerdì. A rendere nota la notizia, è stata Publitalia, la società che si occupa di vendita e gestione degli spazi pubblicitari in Mediaset. Ecco le cause della decisione. Uomini e Donne cambia orario: in onda solo due volte a settimana Brutte notizie per gli amanti di Uomini e Donne: sembra che da settembre il noto dating show che ha tenuto compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì, potrebbe ridurre gli appuntamenti ed andare in ... Leggi su velvetgossip

matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - matteosalvinimi : Riconoscenza e ammirazione per le donne e gli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_ che oggi ricorda il 206esimo anni… - Tg3web : Tornano a sorridere in Pakistan, o almeno ci provano, le donne vittime di uomini violenti e sfregiate dall'acido. '… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna il medico chirurgo farmacista sgarbi batman accede ai file mucca pazza uso di farmaci delle stall… - AliceLanciano : RT @szampa56: Trovo schifoso e ripugnante usare il Covid per accusare i migranti, donne uomini e bambini come noi, di essere un pericolo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Tina Cipollari, bomba a Uomini e donne: "Non sarà più opinionista". Trono Over, più di una indiscrezione LiberoQuotidiano.it Sacubitril/Valsartan nello scompenso cardiaco

In tutti i casi la riduzione risultava statisticamente significativa. Il beneficio, tuttavia, risultava evidente nei soggetti con FE ridotta, sia negli uomini che nelle donne. Tuttavia il beneficio, ...

Pescara Covid Hospital, inaugurazione e commenti

Masci: “L’ospedale Covid di Pescara è una realtà che tutti salutiamo con entusiasmo, nella convinzione che si tratti di un passaggio fondamentale di un processo più ampio, più ambizioso” PESCARA – “Il ...

In tutti i casi la riduzione risultava statisticamente significativa. Il beneficio, tuttavia, risultava evidente nei soggetti con FE ridotta, sia negli uomini che nelle donne. Tuttavia il beneficio, ...Masci: “L’ospedale Covid di Pescara è una realtà che tutti salutiamo con entusiasmo, nella convinzione che si tratti di un passaggio fondamentale di un processo più ampio, più ambizioso” PESCARA – “Il ...