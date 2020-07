Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,41%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +164 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,19%. Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dello 0,96%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,74%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dell’1,14%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Tutti positivi Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente Teleborsa Atlantia: Zingaretti, scelta positiva del Governo, premiato lavoro di squadra

Ora impegnarsi sul dossier Ex Ilva (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 lug - "Le scelte e i risultati del Governo sulla vicenda Aspi sono molto positivi per l'Italia. La sicurezza e l'interesse ...

Manfredi: "No meno tasse universitarie per chi torna dal Nord al Sud. Gli studenti sono tutti uguali"

"Non ho condiviso che alcune Regioni abbiano deciso di abbassare le tasse solo agli studenti che rientravano dal Nord. Io credo che ci debba essere una parità di trattamento per gli studenti". Lo ha ...

