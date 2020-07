Troncarelli: eleviamo livello qualità grazie a legge asili nido (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – Approvata oggi, nella seduta di Consiglio regionale del Lazio, la proposta di legge “Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”, dopo 40 anni dalla precedente legge regionale 59/80. Novita’ della legge sono aver introdotto il concetto di poli educativi 0-6 anni, che implicano la continuita’ tra nido e scuola dell’infanzia, e aver fornito una disciplina dettagliata per i servizi educativi integrativi. Lo scrive in una nota la Regione Lazio. “L’approvazione della legge – dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli – e’ frutto di un grande lavoro di concertazione tra parti sociali e rappresentanti di nidi, ... Leggi su romadailynews

