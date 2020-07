Torino-Genoa, i convocati di Davide Nicola: presente Criscito (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quest’oggi andrà in scena la gran parte del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie A, che si chiuderà con i due posticipi di domani sera Spal-Inter e Torino-Genoa. La sfida tra i granata e i rossoblu, in particolare, assume un il sapore di un vero e proprio spareggio per la salvezza, che potrebbe favorire il Lecce come terzo in comodo. In vista del match il tecnico della squadra ligure, Davide Nicola, ha diramato la lista dei 26 calciatori convocati. Ecco tutti gli uomini a disposizione per la trasferta dello Stadio Olimpico Grande Torino. Portieri: Perin, Marchetti, Ichazo; Difensori: Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Jagiello, Ghighlione, Ankersen, Masiello, Soumaoro, Zapata; Centrocampisti: Lerager, Eriksson, ... Leggi su sportface

