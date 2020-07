Spaccio e monete false dal Sannio all’Europa: 44 soggetti nei guai (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Dalle prime ore della mattina i Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento, coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento, stanno dando esecuzione, sull’intero territorio nazionale e in alcuni stati europei, a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, nei confronti di 44 soggetti perché gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, avente natura transnazionale, finalizzata alla produzione e al traffico, spendita e introduzione di monete falsificate in Italia e all’estero e di Spaccio di sostanze stupefacenti; inoltre i militari stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, ... Leggi su anteprima24

Le segnalazioni di un'attività di spaccio al quartiere cagliaritano del C.E.P., vicino a circolo privato, si sono rivelate fondate. Ieri pomeriggio la Squadra Volante ha effettuato un appostamento e n ...

Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari sono intervenuti ieri pomeriggio nel quartiere popolare del Cep perché era stata segnalata, nei pressi di un circolo privato, un’attività di ...

