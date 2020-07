Smembramenti, violenze e torture sui bambini fino a provocarne la morte in diretta a pagamento sul deep web. Indagano i carabinieri di Siena (Di mercoledì 15 luglio 2020) In chat parlavano di stanze segrete, raccontavano di torture in diretta su minori poi uccisi, violenze sessuali, della possibilità di interagire in tempo reale con gli aguzzini. Pagando in bitcoin. Molti bitcoin. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Siena nel corso dell’inchiesta della procura dei minori di Firenze sulla chat “Shoah party”, partita un anno fa quando una mamma aveva scoperto video e foto proibite sul cellulare del figlio minorenne In una chat il ragazzino custodiva e scambiava con altre persone, anche suoi coetanei sparsi in Italia, foto e video inneggianti al nazismo e all’Isis e spesso anche contenenti scene di violenza sessuale. Adesso ci sono altri nuovi indagati: tra questi, un ragazzo e una ragazza, entrambi diciassettenni, ... Leggi su databaseitalia

Siena, 15 luglio 2020 - Dopo l'operazione di alcuni giorni fa, con numerosi minori denunciati per una chat degli orrori, si torna a parlare del deep web. Infatti a Siena non si sono mai fermate le ind ...

Risale ad ottobre 2019 l’operazione denominata Delirio, condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siena, coordinati da Antonio Sangermano, procuratore capo della Pro ...

