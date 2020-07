Sassuolo-Juventus, probabili formazioni: out Bonucci, gioca Rugani. 4 novità dal 1′ (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sassuolo Juventus probabili formazioni- Juventus chiamata a una prova di forza reale e concreta per mettere il punto esclamativo sulla conquista del nono scudetto consecutivo. Occhio al Sassuolo, squadra in un grandissimo stato di forma e pronta a rendere complicati i piani bianconeri verso il tricolore. Sarri confermerà il 4-3-3, ma in difesa Bonucci potrebbe alzare bandiera bianca in favore di Rugani. Sassuolo Juventus probabili formazioni: Rabiot e Douglas Costa dal 1′ Squalificato Cuadrado, al suo posto pronto Danilo. A centrocampo Rabiot sarà confermato nel ruolo di mezz’ala destra, mentre Pjanic agirà in cabina di regia. Possibile chance dal ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Tre ???? Un ???? Nella storia bianconera di #SassuoloJuve Sul nostro sito e sulla nostra app! ??… - JuventusTV : La magica tripletta della Joya ?? 2017: Sassuolo-Juventus 1?-3? Qui ?? - juventusfc : ?? Mister Sarri sta per parlare alla vigilia di #SassuoloJuve Guarda LIVE [pass pro] ?? - Angolo_Juventus : 33^ giornata di #SerieA: dove vedere #SassuoloJuventus - Corriere : Dove vedere Milan-Parma, Sassuolo-Juve e le altre gare della 33ª giornata di serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Juventus Probabili formazioni Sassuolo-Juventus: Bonucci verso la panchina Goal.com Carnevali motiva il Sassuolo: "Spero di battere la Juve e fare felice il mio amico Marotta"

Il Sassuolo è una delle squadre più in forma post lockdown, rilancia le ambizioni europee e punta a fare altri sgambetti alle squadre di vertice dopo Inter e Lazio. I neroverdi stasera affrontano la J ...

Carnevali: “Boga resta. Il mio sogno? Chiellini”

TORINO - «È una cavolata che senza pubblico il Sassuolo è avvantaggiato», tuona Giovanni Carnevali, amministratore delegato degli emiliani. Pensa sia più un alibi di qualche avversario? «Non lo so e s ...

Il Sassuolo è una delle squadre più in forma post lockdown, rilancia le ambizioni europee e punta a fare altri sgambetti alle squadre di vertice dopo Inter e Lazio. I neroverdi stasera affrontano la J ...TORINO - «È una cavolata che senza pubblico il Sassuolo è avvantaggiato», tuona Giovanni Carnevali, amministratore delegato degli emiliani. Pensa sia più un alibi di qualche avversario? «Non lo so e s ...