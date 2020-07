Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Juventus: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri FOTO: Twitter ufficiale Juventus L'articolo Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

