Rivoli | accordo triennale tra Comune e Camera Commercio Torino

E' stato firmato un protocollo di intesa tra il Comune di Rivoli e la Camera di Commercio di Torino, un patto e un impegno per monitorare le dinamiche di evoluzione del sistema produttivo locale, ma sopratutto per sostenere la crescita delle oltre 4.000 imprese del territorio. Il tutto attraverso iniziative e servizi dedicati. L'accordo di collaborazione avrà una durata di tre anni. "L'Amministrazione Comunale – spiega Andrea Tragaioli, sindaco di Rivoli – ha avviato negli ultimi mesi un processo volto a favorire la promozione dello sviluppo economico locale, dell'occupazione e degli investimenti produttivi. Il Protocollo di Intesa consente nuovamente alle imprese rivolesi di poter avere, su richiesta, uno sportello ...

Un Protocollo di intesa è stato firmato ieri dal Comune di Rivoli e dalla Camera di commercio di Torino, valido per almeno tre anni. L’obiettivo dell’accordo un lavoro congiunto per monitorare le dina ...(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Un impegno a lavorare insieme per monitorare le dinamiche di evoluzione del sistema produttivo locale, soprattutto in questo periodo di difficoltà, e per sostenere la crescit ...