Ragazza scappa dalla quarantena per andare al mare: multata di 533 euro (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROVIGO - Domenica scorsa a Rosolina mare, in provincia di Rovigo, i carbinieri controllando un albergo hanno multato di euro 533 una Ragazza di 25 anni, residente nel Veronese, per violazione della ... Leggi su leggo

Sono stati numerosi i controlli a persone e veicoli effettuati dai carabinieri nelle ultime ore in Basso Polesine, tra Adria e Porto Viro. Deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria quattro ...

