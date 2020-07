Politano: «A Napoli sto bene. Conte? Meglio con Gattuso» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Matteo Politano ha analizzato la prestazione offerta contro il Bologna: le parole dell’esterno del Napoli Matteo Politano, esterno del Napoli, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio rimediato con il Bologna. PRESTAZIONE – «Oggi nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo messo in difficoltà il Bologna. Poi nella ripresa sono stati bravi loro. Stasera ci è mancato l’ultimo guizzo, sia oggi che contro il Milan. Dobbiamo essere più bravi negli ultimi 20 metri perché poi le partite se le lasci aperte rischi di non vincerle». FUTURO – «Qui sto bene, sono arrivato a gennaio con grandissimo entusiasmo e spero di riuscire a trovare il primo gol con la maglia azzurra perché per me sarebbe ... Leggi su calcionews24

