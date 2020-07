Parte l’offensiva europea contro i paradisi fiscali. Ma la Corte di Giustizia Ue dà ragione a Apple sulle tasse (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nuova offensiva della Commissione europea contro l’evasione fiscale delle aziende in Europa. L’obiettivo è colpire quei Paesi che concedono non solo «misure preferenziali» ma che hanno in piedi «regimi fiscali che possono avere gli stessi effetti dannosi», togliendo gettito ai governi e quindi ai cittadini. La proposta che arriva da Bruxelles è quella di modificare il Codice di condotta della tassazione per le imprese, che finora ha regolato il concetto di “concorrenza fiscale equa” all’interno della Ue. Obiettivo una «tassazione equa per riprendersi dalla crisi» «Una tassazione equa è il trampolino di lancio che aiuterà l’economia a riprendersi dalla crisi – ha detto il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni ... Leggi su open.online

