Nessuno cerca più il “killer del catamarano”: Filippo De Cristofaro è ancora latitante (Di mercoledì 15 luglio 2020) Filippo De Cristofaro, soprannominato “il killer del catamarano” e responsabile della morte di Annarita Curina, è ancora latitante, ma non risulta fra le 7.306 “note rosse” delle forze dell’ordine. ancora latitante il “killer del catamarano”, ovvero Filippo De Cristofaro. L’assassino ergastolano responsabile dell’uccisione di una skipper pesarese (la 34enne Annarita Curina, morta nel 1988) è … L'articolo Nessuno cerca più il “killer del catamarano”: Filippo De Cristofaro è ancora latitante proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ma pare che ormai le forze dell’ordine non lo stiano più nemmeno cercando. Secondo quanto riportato dalle fonti, infatti, ad un primo livello visivo dell’Interpol l’ergastolano non risulta fra le ...

Il tema lo detta Koulibaly. Nel giro di tre giorni svetta sugli altri, in campo in cronaca. Annuncia il venerdì che sarebbe felice di rimanere a Napoli, città che nessuno può accusare di razzismo, com ...

Ma pare che ormai le forze dell'ordine non lo stiano più nemmeno cercando. Secondo quanto riportato dalle fonti, infatti, ad un primo livello visivo dell'Interpol l'ergastolano non risulta fra le ...