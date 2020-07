MotoGP, test Jerez: Marquez il più veloce della mattinata, bene anche Rossi e Quartararo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il campione iridato in carica Marc Marquez ha fatto registrare il miglior tempo al termine della sessione mattutina dei test ufficiali di Jerez, chiudendo in 1’37″941. Dopo cinque mesi di stop a causa della pandemia di coronavirus, i piloti di MotoGP sono tornati in pista a Jerez de la Frontera per riprendere confidenza con le moto e con il circuito a pochi giorni dal via del Mondiale 2020, proprio su questo tracciato, con la gara in programma domenica. Lo spagnolo della Honda è stato il più veloce precedendo Alex Rins, bene anche Valentino Rossi – all’ultima stagione con la Yamaha ufficiale – con il terzo crono della ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : SI RICOMINCIA ?? Orari e dettagli sulla giornata di test che le quattro classi svolgeranno domani a Jerez e che potr… - SkySportMotoGP : La diretta LIVE da Jerez: tempi e risultati #SkyMotori #MotoGP - sportface2016 : #MotoGP, i risultati dei test della mattinata a #Jerez - Bertolca10 : Nei primi test a Jerez che anticipano la ripresa (o inizio) del Mondiale sempre Marc #Marquez il più veloce, davant… - zazoomblog : MotoGP test a Jerez: davanti Marquez Rossi terzo - #MotoGP #Jerez: #davanti #Marquez -