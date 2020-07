Migranti positivi al Covid, adesso pure Riace dice no (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pietro Bellantoni Il sindaco dell'ex cittadina dell'accoglienza scrive alla Prefettura di Reggio Calabria per opporsi alla creazione di un centro destinato agli stranieri affetti dal virus. “Decisione non condivisa” Non li vuole neanche Riace. pure il paese dell'accoglienza celebrato in tutto il mondo dice no al centro Covid per Migranti. Antonio Trifoli – il sindaco che ha preso il posto del padre di quel modello sociale, Mimmo Lucano – ha scritto alla Prefettura di Reggio Calabria per esprimere la sua netta contrarietà alla richiesta di destinare un ex hotel a edificio per la quarantena di Migranti positivi, o presunti tali, al Coronavirus. È stato lo stesso Trifoli a riferire che l'Azienda sanitaria provinciale di ... Leggi su ilgiornale

Fontana3Lorenzo : Invece di fermare gli arrivi il governo vuole requisire caserme e navi per i migranti positivi al #coronavirus?! - LegaSalvini : BOMBA MIGRANTI IN SICILIA, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MUSUMECI VS CONTE: 'CI SONO DECINE DI POSITIVI AL COVID' - Agenzia_Ansa : Saranno trasferiti nelle prossime ore all'ospedale militare Celio di #Roma i 13 #migranti positivi al Covid-19 che… - noitre32 : RT @Nostrad63384755: Roccella Jonica: positivi 25 poliziotti dopo sbarco CLANDESTINI contagiati. Quindi su 70 sbarcati 26 di loro erano inf… - StufaMarcia1 : RT @riktroiani: ?? Ordinanza di #Musumeci sui #migranti. Il Governatore della #Sicilia dice basta: 'Nessuno può andare oltre quella fetta di… -