Mediaset: Ecco i Palinsesti Ufficiali Per L'Autunno 2020! (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mediaset: sono stati rivelati i Palinsesti autunnali, che portano con sé poche novità ma molte conferme che faranno sicuramente piacere ai telespettatori. Ecco tutti i dettagli… L'autunno si avvicina e di conseguenza molti nuovi programmi televisivi inizieranno. Nelle ultime ore, Mediaset ha deciso di rendere noti i dettagli sulle trasmissioni che andranno in onda durante la prossima stagione. Ecco quali sono e quali cambiamenti ci saranno. Mediaset: tornano il Grande Fratello Vip e Temptation Island! Secondo i dettagli che sono stati diffusi nelle ultime ore, su Canale 5, durante il prossimo autunno, 6 serate su 7 saranno occupate dall'intrattenimento. In particolar modo, già da settembre è previsto il ritorno del Grande Fratello Vip, per ...

Nato nell'anniversario della presa della Bastiglia, alla fine ha conquistato il cinema italiano nei meravigliosi attenzione, iperbole contro i negazionisti anni '80, gli stessi che ha compiuto proprio ...

