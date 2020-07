Lopez: "Ho un contratto lungo, ma se continuiamo a perdere..." (Di mercoledì 15 luglio 2020) BERGAMO - " Oggi era una partita per noi molto difficile , ma a prescindere hanno giocato molte secondo linee dell' Atalanta . Dovevamo far meglio, queste cose bisogna migliorarle". E' amara la ... Leggi su corrieredellosport

Il Brescia è quasi in Serie B: 9 punti di ritardo dal Genoa con una partita in meno sono una sentenza. La squadra di Diego Lopez, dopo lo 0-3 con la Roma ne prende addirittura 6 dall’Atalanta. Nel pos ...Il tecnico delle Rondinelle non molla nonostante il 2-6 di Bergamo BRESCIA (ITALPRESS) - "La squadra non si è arresa. Ma oggi dovevamo e potevamo far meglio contro un'Atalanta che ha schierato molte s ...