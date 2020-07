Le Iene, Simona Tagli e il rapimento della figlia: i carabinieri costretti ad intervenire (Di mercoledì 15 luglio 2020) Questa volta lo scherzo non è riuscito. Le Iene hanno orchestrato uno scherzo ai danni della showgirl Simona Tagli, ma forse si è superato il limite e il tutto si è concluso con l’intervento dei carabinieri che hanno fermato la messinscena. Lo scherzo de Le Iene a Simona Tagli Come riporta Il Giorno nel tardo pomeriggio di giovedì 9 luglio Simona Tagli contatta il 112 per segnalare la scomparsa della figlia Giorgia di soli 15 anni (compiuti recentemente come mostra uno scatto su Instagram) “La centrale operativa di via Moscova manda due pattuglie del Radiomobile sul posto, in zona Maggiolina, per raccogliere più informazioni possibile dalla ... Leggi su tvzap.kataweb

