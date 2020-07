Lazio, è crisi nera: e il quarto posto non garantisce la Champions League (Di giovedì 16 luglio 2020) Con la Juventus in grado di fare soli due punti in tre gare il campionato poteva essere riaperto, ma c’è chi ha fatto ancora peggio. La Lazio infatti con il pareggio di Udine si trova a collezionare un solo punto in quattro partite, qualcosa di impensabile prima della pausa. A Roma hanno accusato la qualunque per giustificare il calo di una squadra che è la lontana parente di quella vista fino a febbraio. Perso il vantaggio derivato dall’eliminazione europea era comunque difficile riuscire a cadere nella serie di intoppi che hanno frenato la corsa verso la vetta. Alla ripartenza preoccupavano gli infortuni di Luiz Felipe, Lucas Leiva e Senad Lulic, i tre che dir se ne voglia seppur meno appariscenti di altri ricoprono un ruolo fondamentale nell’undici biancoceleste, in particolar modo il brasiliano ed il bosniaco che ... Leggi su sportface

