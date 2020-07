Inps, Reddito di emergenza: respinto il 49% delle domande (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Oltre la metà delle richieste del Reddito di emergenza è stato respinto. Lo comunica l’Inps, specificando che al 30 giugno 2020 sono 455mila i nuclei che lo hanno richiesto: al 46% di questi (209mila) è stato erogato il beneficio, mentre al 49% (223mila) è stato respinto e il restante 5% (23mila) è in attesa di definizione della domanda. Anche in questo caso sono il Sud e le Isole a fare la parte del leone con il 48% delle richieste, a seguire le regioni del Nord (33%) e infine quelle del Centro (19%). Al 30 giugno 2020 risultano poi 209mila i nuclei percettori di almeno una mensilità di Reddito di emergenza, con 518mila persone coinvolte e un importo medio mensile di ... Leggi su quifinanza

Al 7 luglio sono oltre 2 milioni i nuclei familiari che hanno presentato all'Inps una domanda per il reddito o la pensione di cittadinanza. Di queste 1,4 milioni (68%) sono state accolte, 135mila (7%) ...