Gasperini | «Noi vicinissimi a tornare in Champions» – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dell'Atalanta contro il Brescia: queste le sue parole Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dell'Atalanta contro il Brescia per 6-2. Queste le sue parole. «Siamo vicinissimi a tornare in Champions League, manca solo la matematica. Poi continueremo a giocare queste cinque partite per cercare di raggiungere gli obiettivi che mancano. Cercheremo di prepararci per partite difficili e vere. Abbiamo alcuni record da centrare, il numero di gol e di vittorie ad esempio. Di motivazioni ce ne sono moltissime».

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dell’Atalanta contro il Brescia: queste le sue parole Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dell’A ...

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dell'Atalanta contro il Brescia: queste le sue parole Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dell'A ...