“Fu terrorismo”: condannato a 24 anni l’autista che dirottò il bus carico di studenti a Lodi (Di mercoledì 15 luglio 2020) È stato condannato a 24 anni di reclusione Oussenyou Sy, il 47enne che il 20 marzo 2019 dirottò e incendiò un pullman a San Donato Milanese. A bordo c’erano 50 studenti della scuola media “Vailati” di Crema, due insegnanti e un’operatrice scolastica (Qui il profilo di Sy). La Corte d’Assise di Milano ha riqualificato oggi, 15 luglio, il reato di strage in quello di attentato e ha accolto la richiesta della procura, riconoscendo le “finalità terroristiche” del suo gesto. I capi di imputazione Solo una settimana fa il pm Luca Poniz aveva chiesto di condannarlo a 24 anni e aveva riformulato uno dei capi di imputazione, ipotizzando che il sequestro del mezzo fosse avvenuto proprio con l’aggravante del terrorismo. “Ci eravamo messi nelle mani ... Leggi su tpi

