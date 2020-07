Francesco Totti e Ilary Blasi, sirenetti a Capri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due sirenetti distesi al sole. Francesco Totti e Ilary Blasi, in vacanza a Capri, hanno condiviso sui propri profili Instagram due foto pressoché identiche, scattate, forse, in un reciproco scambio di ruoli e pose. Prima, l’ex capitano della Magica, poi la moglie si sono sdraiata a prua della propria barca, fingendo di guardare con spontaneità l’orizzonte e il mare. «La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano», ha scritto il romanista sul proprio profilo Instagram, provocando l’ilarità di Bobo Vieri, che, a piè di foto, ha postato un trittico di faccine sorridenti. Anche i colleghi Alberto Aquilani, Nicola Ventola e Davide Bombardini si sono lasciati andare a simpatiche prese in giro, deridendo Totti – il cui fisico statuario ha suscitato l’approvazione dei social – per la posa plastica e la frase goffamente poetica. Leggi su vanityfair

