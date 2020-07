Fisco: Bruxelles avvia offensiva contro paradisi Ue (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - Bruxelles, 15 LUG - La Commissione Ue rilancia la sua offensiva contro l'evasione fiscale delle aziende in Europa, ed alza il tiro per colpire quei Paesi che concedono non solo "misure ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Bruxelles Fisco: Bruxelles avvia offensiva contro paradisi Ue - Ultima Ora Agenzia ANSA Fisco: Ue, no a concorrenza fiscale sleale tra Stati, sotto tiro regole residenza

Commissione propone svolta,piu' poteri Gruppo codice condotta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 lug - La Commissione europea apre per la prima volta e con una forte enfasi il capitolo del ...

Fisco, Corte di giustizia Ue dà ragione a Apple: annullato il maxi rimborso all'Irlanda

Bruxelles, 15 luglio 2020 - La Corte di giustizia Ue ha annullato la decisione dell'antitrust di Bruxelles, che chiedeva a Apple di rimborsare all'Irlanda 13 miliardi di benefici fiscali. L'esecutivo ...

