Elodie, vi ricordate l’ex fidanzato? Dalla scuola di Amici a oggi, il cambiamento drastico di Lele (Di mercoledì 15 luglio 2020) Elodie e Lele Esposito, la coppia più chiacchierata della scuola di Amici. Uniti Dalla stessa passione, giovani talenti che poi hanno preso due strade diverse. Lei ormai è diventata una vera e propria celebrità, di lui invece si sono perse le tracce Ma il mondo del gossip non riposa mai e di recente esce allo scoperto una foto di Lele. Un cambiamento drastico che renderebbe l’ex allievo di Amici quasi irriconoscibile. È stato detto più volte quanta fortuna abbia portato la scuola di Amici di Maria De Filippi nella vita di molti giovani talenti. E questo non unicamente nella vita professionale e artistica, ma anche in quella sentimentale. Elodie e ... Leggi su caffeinamagazine

Pillole Gossip: Vianello parla della morte della figlia, Elodie si confessa su Maria

“Una cosa improvvisa, mai immaginata per cui molto dolorosa e molto personale. Ho cercato di non farlo arrivare agli altri. E’ un dolore mio e lo voglio smaltire da solo, con il ricordo dei momenti fa ...

