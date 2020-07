Droga, a La Loggia scoperta base di spaccio (Di mercoledì 15 luglio 2020) I carabinieri della Compagnia di Moncalieri hanno arrestato un 25enne a La Loggia, nel torinese, per detenzione ai fini di spaccio di Droga. Gli agenti, a seguito delle segnalazioni dei vicini, hanno monitorato l’abitazione del sospettato, notando un insolito movimento di persone che entrava e usciva dalla casa dell’uomo. I militari hanno deciso quindi di fare irruzione trovando, anche grazie ai cani antiDroga, circa un chilogrammo di hashish, 100 grammi di marijuana, sei dosi di cocaina, il tutto già pronto per la distribuzione, inoltre è stata trovata la somma di 5.500 euro in contanti, ottenuta dai proventi dell’attività illecita. Le sostanze illegali erano nascoste in un sottofondo del lavello della cucina. L'articolo Droga, a La Loggia ... Leggi su nuovasocieta

