Cracovia-Lech Poznan: autogol comico di Crnomarković, il portiere liscia il retropassaggio (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) All’80° il Cracovia torna in partita accorciando il punteggio contro il Lech Poznan. I padroni di casa accorciano sull’1-2 grazie ad un errore grave di Szymański, portiere ospite che in maniera comica liscia il retropassaggio di Đorđe Crnomarković. I biancoblu in piena lotta per il titolo si sono concessi un grave errore che ha rimesso in discussione il confronto e che potrebbe dare uno spiraglio al Legia Varsavia per l’allungo definitivo. Leggi su sportface

