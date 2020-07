Bologna-Napoli 1-1, il tabellino (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bologna - Il Napoli , a Bologna , non va oltre l' 1-1 . Al Dall'Ara vanno subito avanti i partenopei con Manolas . Poi è Barrow , nella ripresa pareggia i conti. Bologna-Napoli 1-1: NUMERI E ... Leggi su corrieredellosport

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Napoli 1-1, rete di Barrow M. (BOL) - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - CeBarteMora : RT @Elcuadernodetu1: Final | Bologna 1-1 Napoli #SerieA????? #ECDTuto - football2035 : Bologna-Napoli 1-1 -