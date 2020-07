Banksy e i suoi topi nella metro a Londra: invito ad usare mascherine (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il noto artista Banksy porta i suoi topi nella metropolitana della città di Londra: il messaggio è un invito ad indossare le mascherine Il noto artista Banksy invita la città di Londra ad indossare le mascherine. Per farlo ha realizzato una delle sue tante opere, ma questa volta all’interno della metropolitana cittadina. Si tratta questa volta di un gruppetto di simpaticissimi topolini che usano le mascherine nei modi sbagliati, giocandoci o come paracadute. In poche parole, Banksy invita alla prudenza e alla responsabilità, lontanissima dal comportamento “immorale” dei suoi ... Leggi su zon

