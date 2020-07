Autostrade, hanno vinto tutti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Doveva essere un rompicapo insuperabile che avrebbe lasciato macerie e invece su Autostrade hanno vinto tutti. Almeno a giudicare dalle reazioni dei protagonisti dopo l’accordo trovato nel’ennesimo Consiglio dei ministri notturno: il controllo a Cassa Depositi e Prestiti, Benetton in uscita. Sanata l’ingiustizia del ponte Morandi, crollato quasi due anni fa. Due anni di violente battaglie politiche hanno prodotto un esito trionfante, per tutti. Ha vinto Di Maio: “Benetton fuori, ce l’abbiamo fatta”. Ha vinto Di Battista: “Benetton presi a schiaffi, senza precedenti”. Ha vinto il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli. “Le Autostrade tornano agli ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria… - petergomezblog : Autostrade ha accettato le condizioni del governo: Benetton usciranno rinunciando a tutti i ricorsi. Atlantia è pro… - M5S_Europa : #Autostrade torna pubblica: come promesso, nessun passo indietro. I #Benetton hanno accettato le condizioni del Gov… - cortespassator : RT @M5S_Europa: #Autostrade torna pubblica: come promesso, nessun passo indietro. I #Benetton hanno accettato le condizioni del Governo e u… - demian_yexil : RT @DavideAiello85: La tragedia del #PonteMorandi è stata l’emblema di come i #Benetton hanno mal gestito la rete di #Autostrade. Adesso gr… -