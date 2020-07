Autostrade, accordo all’alba: niente revoca ma fuori i Benetton dal Cda. Lo Stato sarà socio di maggioranza (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nessuna revoca della concessione per Autostrade, ma la strada per l’uscita graduale di Atlantia, controllata dalla holding dei Benetton, è segnata. Il Consiglio dei ministri finito all’alba poco dopo le 5 di questa mattina ha dato mandato a Cassa depositi e prestiti e ai ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, di avviare la trattativa con i Benetton su un fronte, e di trovare un accordo con Aspi su nuovi termini della convenzione entro il 27 luglio. Sono quattro i punti su cui si giocherà la partita nelle prossime settimane, richieste partite nel corso delle notte da parte del governo con altrettante risposte positiva da Aspi: «Ci siamo – dicono fonti governative alla fine del Cdm – Se non rispettano gli ... Leggi su open.online

