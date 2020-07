Anche l’isola di Salina ha la sua splendida cometa al tramonto: NEOWISE sorprende ad ogni scatto, sempre più meravigliosa (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Anche l’isola di Salina ha la sua splendida cometa al tramonto (cometa NEOWISE C/2020 F3)“, così Emanuel Raffaele, pubblicando su Instagram uno scatto mozzafiato della cometa NEOWISE che sembra dare il meglio di sé in ogni foto in cui viene immortalata, ma la volta successiva è sempre meglio, sempre più sorprendente!L'articolo Anche l’isola di Salina ha la sua splendida cometa al tramonto: NEOWISE sorprende ad ogni scatto, ... Leggi su meteoweb.eu

