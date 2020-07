Alpinismo, due italiani morti sul Monte Bianco (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due alpinisti italiani sono morti dopo essere precipitati sul versante francese della Cresta Kuffner, nel massiccio del Monte Bianco. I loro corpi sono stati recuperati dal Peloton de Haute montagne ... Leggi su gazzetta

Scialpinismo, pronto il calendario della stagione

Unione di intenti. Dopo lo strappo del 2019 quando i Campionati del Mondo di sci alpinismo vennero organizzati nella settimana della prima prova de La Grande Course (l’icona Pierra Menta) le due anime ...

Unione di intenti. Dopo lo strappo del 2019 quando i Campionati del Mondo di sci alpinismo vennero organizzati nella settimana della prima prova de La Grande Course (l'icona Pierra Menta) le due anime ...