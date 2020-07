USA, recupera l’inflazione a giugno (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – recupera l’inflazione negli Stati Uniti a giugno. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,6% su base mensile, oltre le stime di consensus (+0,5%), dopo il -0,1% di .maggio. Su base annua la crescita dell’inflasizone è stata dello 0,6%, come atteso dal mercato e contro il +0,1% del mese precedente. Il core rate, ossia l’indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha evidenziato un incremento mensile dello 0,2%, più delle attese (+0,1%), dopo il -0,1% del mese precedente. Il dato tendenziale mostra un aumento dell’1,2%, superiore al +1,1% atteso. Leggi su quifinanza

La stagione delle trimestrali negli Usa si apre oggi con i conti per il secondo trimestre 2020 di alcune tra le principali banche (Wells Fargo, Jp Morgan, Citi Group). Per l’avvio di quella italiana b ...(Teleborsa) - Recupera l'inflazione negli Stati Uniti a giugno. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,6% su base mensile, oltr ...