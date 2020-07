Ultrapop Festival: da The Old Guard a The Last of Us 2, il programma di oggi 14 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Dedicato agli appassionati di serie tv, videogiochi, cinema e cultura nerd, Ultrapop Festival continua oggi con un ricco programma, da Charlize Theron agli Oscar 2021! NetAddiction presenta la prima edizione di Ultrapop Festival, il nuovo evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino al 19 luglio 2020: scopriamo insieme il programma di oggi, martedì 14 luglio! Il Festival online è gratuito e aperto a tutti e, con la sospensione momentanea degli eventi fisici, vuole dare il suo contributo ed intrattenere gli appassionati di cinema, serie TV, videogiochi, scienza e cultura nerd con appuntamenti che potrete seguire comodamente da casa, dal lavoro e dalle vacanze. ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ultrapop Festival: da The Old Guard a The Last of Us 2, il programma di oggi 14 luglio… - Multiplayerit : Captain Tsubasa: Rise of New Champions: tre video esclusivi dall'UltraPop Festival - clikservernet : Elio Germano e Omar Rashid a UltraPop Festival: “Il VR è alienante, ma la nostra è un’immersione condivisa” - Noovyis : (Elio Germano e Omar Rashid a UltraPop Festival: 'Il VR è alienante, ma la nostra è un'immersione condivisa') Play… - clikservernet : The CereBros: il successo e i progetti futuri, il panel all’Ultrapop Festival -