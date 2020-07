Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 18:10 (Di martedì 14 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale studio nuovo appuntamento con l’informazione coronavirus in Italia Ultime Notizie Azzolina partita la gara i test sierologici a scuola la gara per i test sierologici a personale scolastiche partita Siamo pronti anche con la gara per i banchi ha reso noto la ministra dell’Istruzione a Pozzallo sbarcati 11 migranti positivi alle porte dell’Italia preoccupa anche situazione nei Balcani alle prese con una nuova fase epidemica del coronavirus E allora Vediamo le Notizie il bilancio dei morti provocati dal coronavirus A livello mondiale ha superato quota 573 Mila e quanto emerge Dal conteggio della John Hopkins University i dati dell’università americana indicano che oggi decessi il mondo sono a quota 500 73042 il monito ... Leggi su romadailynews

fanpage : ?? Ultim'ora La California si chiude - fanpage : Zangrillo (San Raffaele): “L’emergenza Covid? È finita da due mesi” - fanpage : Crisanti: “Servono tamponi per tutti in aeroporto. Usiamo i soldi del Mes per quello” - GemmaMarino : RT @fanpage: ?? Ultim'ora La California si chiude - corgiallorosso : ??#Pellegrini, la #AsRoma vuole blindarlo: nuovo contratto e fascia da capitano -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: bollettino del 14 luglio, 114 nuovi casi e 17 decessi Fanpage.it Napoli: i calciatori convocati per la trasferta di Bologna

