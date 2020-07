Tumore colon retto: scoperto un inibitore in grado di bloccare un gene finora “incurabile” (Di martedì 14 luglio 2020) Aggredire clinicamente i tumori con la mutazione G12C del gene Kras utilizzando farmaci contro il Recettore del Fattore di Crescita Epidermic potrebbe aprire nuove prospettive per l’approccio ai malati con Tumore del colon-retto. E’ quello che suggerisce uno studio pubblicato, sulla rivista scientifica Cancer Discovery, condotto da un team internazionale di esperti guidato da Alberto Bardelli, direttore del Laboratorio di Oncologia Molecolare all’Irccs Candiolo e docente del Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino e coordinato da Sandra Misale, dottorata dell’Università di Torino, e attualmente ricercatrice associata al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Il team ha esaminato su modelli cellulari gli effetti di Amg510, un ... Leggi su meteoweb.eu

