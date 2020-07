Torino, uccide i genitori a coltellate: fermato con le mani ancora sporche di sangue (Di martedì 14 luglio 2020) Torino, uomo uccide i genitori Un uomo di cui non è stata resa nota l’identità, ha ucciso a coltellate i genitori nel quartiere Mirafiori di Torino ed è poi fuggito: i carabinieri l’hanno fermato nella tarda serata di ieri, lunedì 13 luglio, a Collegno, con le mani ancora sporche di sangue, e lo hanno condotto in caserma a Rivoli in stato confusionale. Durante il lungo interrogatorio, l’uomo ha confessato che poco prima aveva ammazzato i genitori: il padre 69enne, Pierfrancesco Ferrero, e la madre Giuseppina Valetti, di 60 anni, colpiti con un coltello da cucina. I corpi cadavere sono stati trovati nell’abitazione del figlio, ... Leggi su tpi

