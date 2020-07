Spal, Mattioli: “Volevamo tenere Di Biagio l’anno prossimo, ma con questo gioco non si può” (Di martedì 14 luglio 2020) “All’inizio pensavamo di tenerlo, ora però se il gioco continua a essere questo non c’è margine per continuare insieme. Per il futuro abbiamo obiettivi ambiziosi: puntiamo a una squadra giovane ma con dei leader all’interno dello spogliatoio”. Il presidente della Spal Walter Mattioli ha di fatto congedato così Gigi Di Biagio escludendo la possibilità che l’ex ct dell’Under 21 possa essere l’allenatore della prossima stagione in Serie B. Una conferma che il tecnico doveva guadagnarsi sul campo, ma le pessime prestazioni non hanno convinto la dirigenza, pronta a far fuori l’allenatore. Leggi su sportface

