Serie A, Pregliasco: “Riapertura stadi? Sì ma con la sola tifoseria di casa” (Di martedì 14 luglio 2020) “Possibile parziale riapertura seguendo l’iter della Lega? Sì, ma con la sola tifoseria di casa“. Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene e medicina preventiva dell’Università Statale, commenta così la possibilità di riapertura degli stadi al pubblico in questa fase post Covid. “Non è facile attuarla dal punto di vista dell’organizzazione e dell’attenzione dei tifosi che potrebbero non seguire le linee guida per quanto riguarda le attese per poter accedere allo stadio – ha spiegato Pregliasco a Radio Punto Nuovo -. In Italia la situazione è migliorata, ciò che abbiamo ora sono una Serie di focolai in diversi territori legati a tre aspetti: disattenzione dovuta a degrado ... Leggi su sportface

Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene e medicina preventiva all’Università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Pu ...

