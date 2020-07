Sentenza City, Klopp: «Non un bel giorno per il calcio» (Di martedì 14 luglio 2020) Non solo Josè Mourinho. Dopo il tecnico del Tottenham – che ha duramente commentato la Sentenza del TAS sul Manchester City in relazione all’esclusione dalle coppe europee – anche l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto sulla questione. «Sono felice che il City possa giocare in Champions League ma non penso che sia stato un … L'articolo Sentenza City, Klopp: «Non un bel giorno per il calcio» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

AntoVitiello : Il Tas ribalta la sentenza Uefa sull'esclusione del Manchester City, la squadra di Guardiola potrà partecipare alle competizioni Uefa. - DiMarzio : La rabbia di #Mourinho per la sentenza del TAS sul #ManchesterCity - SkySport : Manchester City, Guardiola dopo la sentenza del Tas: 'Sarei rimasto anche senza Champions' - Don_Milano1 : RT @DiMarzio: La rabbia di #Mourinho per la sentenza del TAS sul #ManchesterCity - pisto_gol : RT @CalcioFinanza: Sentenza TAS sul #City, #Klopp: «Non un bel giorno per il calcio. Credo nel FPF» -