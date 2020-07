Sekiro e tanti altri titoli in arrivo su Stadia (Di martedì 14 luglio 2020) Durante lo Stadia Connect (conferenza dedicata alle novità riguardo Stadia) andato in onda oggi sono stati mostrati i titoli che saranno disponibili col servizio, con relative date di uscita.Tra i pezzi forti troviamo l'acclamato Sekiro Shadows Die Twice e l'attesissimo Serious Sam 4. Di seguito la lista completa: Cosa ne pensate?Leggi altro... Leggi su eurogamer

Recensione Ghost of Tsushima: l'ultimo samurai (di PlayStation 4)

Ghost of Tsushima è finalmente tra noi e arriva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro (la console su cui lo abbiamo provato) al termine del ciclo vitale delle piattaforme di attuale generazione, rappre ...

